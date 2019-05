മനില : ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭപ്പെട്ടു. ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിന്റനവോ ദീപിൽ വൈകിട്ട് 3:42നു റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

IMD Earthquake: An earthquake of magnitude 6.1 struck Mindanao, Philippines at 3:42 pm today.

