മറ്റ് കുട്ടികളെപ്പോലെ കളിക്കണം ,പഠിക്കണം ഇതാണ് ആറുവയസുകാരൻ റിതേഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ അര്‍ബുദത്തിന്‍റെ വേദനയില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ കുരുന്ന്. അക്യൂട്ട് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ എന്ന കുട്ടികളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന അര്‍ബുദമാണ് റിതേഷിന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമാകുന്നത്.

റിതേഷിന്‍റെ ജീവന്‍ നില നിര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ മജ്ജ മാറ്റി വയ്ക്കുക മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സെക്ക്യൂരിറ്റി ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന പിതാവ് ദുരൈയുടെ ശമ്പളം ഇതിനൊന്നും തികയില്ല. അതിന് സഹായം തേടുകയാണ് ഈ കുടുംബം.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് റിതേഷിന്‍റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച സംഭവത്തിന്‍റെ തുടക്കം. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തലചുറ്റി വീണ കുട്ടിയെ മതാപിതാക്കള്‍ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. റിതേഷിനെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കുട്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്നൈയിലെ ശ്രീ രാമചന്ദ്ര ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ മാതാപിതാക്കളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ റിതേഷിനെ രാമചന്ദ്ര ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നിരവധി ടെസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് കുട്ടിക്ക് അക്യൂട്ട് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രക്ത കോശങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. മജ്ജ മാറ്റി വയ്ക്കലാണ് ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം.ഓരോ നാല് മണിക്കൂറും ഇടവിട്ട് ഇന്‍ജക്ഷന്‍ നല്‍കിയാണ് റിതേഷിന്‍റെ ചികിത്സ തുടരുന്നത്. സുമനസ്സുകള്‍ കനിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ റിതേഷിന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

Account Details –

Bank Name: Yes Bank

Account number: 2223330015981645

Account name: edudharma

IFSC code: YESB0CMSNOC