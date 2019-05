ബെം​ഗളൂരു: പ്രസവവേദനയുമായെത്തിയ യുവതിയെ ലേബര്‍ റൂമില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ നാല് മണിക്കൂറോളം ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പുറത്ത് നിര്‍ത്തി. തുടർന്ന് യുവതിയെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കോലറിലെ കെജിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം.നാല് മണിക്കൂർ യുവതി ലേബർ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്‌.

സഹിക്കാനാവാത്ത തരത്തിൽ വേദന കഠിനമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ നില മോശമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ അടുത്തുള്ള ആര്‍എല്‍ ജലപ്പ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. കോലര്‍ സ്വദേശി സമീറ (22) യ്ക്കാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അനാസ്ഥമൂലം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടമായത്.

Absolutely appalling incident in Kolar: shocking video of woman writhing in labor pain, hospital staff and doctors remain apathetic as she was made to wait for 4 hours!! pic.twitter.com/q7gWC9CNfn

— Nimi (@nimeshika_j) May 29, 2019