കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്‌റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് . മാല്‍വെയര്‍ ആക്രമണ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിന്‍ഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉടന്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നു കമ്പനി അറിയിച്ചു രണ്ടാം തവണയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നല്‍കുന്നത്. ഒരു മില്ല്യണ്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അപകടാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളത്.

A security update addressing CVE-2019-0708 was released on May 14 2019, but recent public reports indicate nearly one million computers are still vulnerable.

Microsoft strongly advises that all affected systems should be updated as soon as possible. https://t.co/lRaCfWgivs

— Security Response (@msftsecresponse) May 31, 2019