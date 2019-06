വാഹനാപകടത്തിൽ സൈനികർ മരിച്ചു

ഡിസ്പൂർ : വാഹനാപകടത്തിൽ സൈനികർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആസാമിൽ സോനിത്പൂർ ജില്ലയിലെ നാഗർഹോലയിൽ ഇന്ന് സൈനിക വാഹനം മറിഞ്ഞു രണ്ടു ജവാന്മാരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ തേസ്പൂരിലുള്ള ആർമി ബസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Assam: 2 Army jawans lost their lives and 3 injured after the Army vehicle they were in, overturned in Nakarahola of Sonitpur district today. The injured jawans have been admitted to Army Base Hospital in Tezpur. pic.twitter.com/IyBjuuMjpc

— ANI (@ANI) June 4, 2019