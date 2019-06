നോട്ടിംഗ്ഹാം: ലോകക്കപ്പിലെ ആറാം മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പാകിസ്ഥാനു അനായാസ ജയം. ട്രെന്‍ഡ് ബ്രിഡ്ജിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 14 റൺസിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാൻ നിശ്ചിത ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 348 റൺസ് മറികടക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിഞ്ഞില്ല. നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 334 റണ്‍സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.

11 ODI losses in a row, comprehensively beaten in their opening #CWC19 encounter, Pakistan bounce back with a brilliant win over England at Trent Bridge. 🔥

They have beaten the hosts – and tournament favourites – by 14 runs! pic.twitter.com/Pmz5Am6YdE

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 3, 2019