കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്ന് വീണ സംഭവത്തില്‍ കെഎംആര്‍എല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ആലുവ മുതല്‍ മഹാരാജസ് വരെ പരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. ഒരാഴ്ചക്കകം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.നടി അര്‍ച്ചന കവിയും അച്ഛനും യാത്ര ചെയ്ത കാറിന് മുകളിലേക്ക് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു.

We had a narrow (providential) escape. A concrete slab fell on our moving car while we were on the way to the airport. I would request @kochimetro and @KochiPolice to look into the matter and compensate the driver. Also see to it that such things don't happen in future. pic.twitter.com/knDdqC3bwN

