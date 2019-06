ഏറ്റവും മികച്ച ട്രോളൻ തന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മെസ്സി

ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രോളന്മാരെക്കാൾ മികച്ചൊരു ട്രോളൻ തന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലയണല്‍ മെസ്സി. അര്‍ജന്റീനയിലെ മാധ്യമമായ ആയ TyC Sports-ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മെസ്സി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ബാഴ്‌സലോണയെ തോല്‍പ്പിച്ച ടീം ആകാനാണ് മകന് താത്പര്യം. ആദ്യം അവന്‍ ലിവര്‍പൂളായി, പിന്നീട് അവന്‍ വലന്‍സിയ ആയി. മെസ്സി പറയുന്നു. വീട്ടില്‍ രണ്ടു ടീമുകളായി കളിക്കുമ്പോഴാണ് മകന്‍ അച്ഛനെ ട്രോളുന്നത്.

വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവന്‍ പറയും. നിങ്ങളെ തോല്‍പ്പിച്ച ലിവര്‍പൂള്‍ ആണ് ഞാനെന്ന്. ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് സെമിയില്‍ ലിവര്‍പൂളിനോട് ബാഴ്‌സലോണ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് കോപ്പ ഡെല്‍ റെയില്‍ വലന്‍സിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മകന്‍ ഇതു തന്നെ പറഞ്ഞുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Mateo Messi is such a troll.

When in kickabouts at home he tells his dad “I’m Liverpool, who beat you. You are Barça, and I’m Liverpool.”

And when his brother watches Real Madrid games, Mateo celebrates their goals just to annoy his brother.

Menace 😂pic.twitter.com/YZ5KS9Huik

— Luis Mazariegos (@luism8989) June 5, 2019