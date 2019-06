മാവോയിസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച കുഴിബോംബുകൾ കാരണം ഏതു നിമിഷവും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം: മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച കുട്ടിയെ എടുത്ത് സി.ആർ.പി.എഫ് സൈനികർ നടന്നത് എട്ടുകിലോമീറ്റർ

റായ്‌പൂർ : ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരരുടെ ഭീഷണി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് സുഖ്മ. നിരവധി ജവാന്മാർക്ക് ഐ.ഇ.ഡി സ്ഫോടനങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ പ്രദേശങ്ങളാണിവ. ഓരോ മീറ്ററിലും കുഴിബോംബ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാകാതെ ഇവിടെ നടന്നു നീങ്ങാനാകില്ല. വനമേഖലയിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭീകരാക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാം.ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുമോദി ഗ്രാമത്തിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് അവശനിലയിലായ ഒരു കുട്ടിയെ 231 ബറ്റാലിയനിലെ ജവാന്മാർ കണ്ടെത്തിയത്.

Chhattisgarh: While patrolling on June 6, troops of 231 battalion CRPF found a severely ill 13-year-old boy in Gumodi village.The troops carried the boy on a cot for 8 km & got him treated in their camp Kondasavli in Sukma.He was found to be suffering from jaundice; is stable now pic.twitter.com/MiFKBss5EY

— ANI (@ANI) June 7, 2019