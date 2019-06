വിമാനം പറന്നുയരുന്നതിനിടെ തീയും പുകയും; സംഭവം ഇങ്ങനെ

പനാജി: ഗോവ വിമാനത്തവളത്തില്‍ തീപിടുത്തം. പറന്നുയരുന്നതിനിടെ യുദ്ധവിമാനമായ മിഗ്28 കെയുടെ ഇന്ധന ടാങ്ക് നിലത്തുവീണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായി. ഇന്ധനം ചോര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് വിമാനത്താവളം അടച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ശേഷം വിമാനത്താവളം തുറന്നതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Flash. #GoaAirport closed temporarily for a few hours view incident of fire caused by a drop tank of MiG 29K which got detached whilst taking off. All efforts in hand to resume flights ASAP. MiG 29K fighter ac is safe. @aaigoaairport @AAI_Official pic.twitter.com/5iDRT8r6BX

— SpokespersonNavy (@indiannavy) June 8, 2019