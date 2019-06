പ്രിയപ്പെട്ടവനേ, നീയെനിക്ക് സഹോദരനെപ്പോലെയായിരുന്നു; യുവരാജിനെക്കുറിച്ച് സൗരവ് ഗാംഗുലി

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ രോമാഞ്ചമായിരുന്ന യുവരാജ് സിങ് പടിയിറങ്ങിയത് ആരാധകർക്ക് വലിയ നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇതിനിടെ സൗരവ് ഗാംഗുലി യുവിക്കായി നൽകിയ ആശംസയും പിന്നാലെ യുവി നല്‍കിയ നന്ദി പ്രകടനവുമാണ് ആരാധകർ നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

യുവിക്കായി ഗാംഗുലിയുടെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ:

‘പ്രിയപ്പെട്ട യുവി, എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഒരു അന്ത്യമുണ്ട്. ഇതൊരു മനോഹരമായ സംഗതിയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ നിന്നോട് പറയട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവനേ, നീയെനിക്ക് എന്റെ സഹോദരനെപ്പോലെയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ (കരിയര്‍) അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ അതിലേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി. ഈ രാജ്യം മുഴുവന്‍ നിന്നെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഇഷ്ടം. വളരെ മികച്ച കരിയര്‍’.

ഇതിന് മറുപടിയുമായി യുവരാജ് സിങ്ങും രംഗത്തെത്തി. ‘ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി കളിക്കാനും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ ജീവിക്കാനും അവസരം നല്‍കിയതിന് നന്ദി ദാദി. നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും എനിക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ആയിരിക്കും. ഇതിന് പിന്നാലെ പഴയ കാല ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെച്ച്‌ ആരാധകര്‍ ട്വീറ്റിന് താഴെ കമന്റുകളുമായെത്തുകയുണ്ടായി. l

@YUVSTRONG12 dear Yuv .. every good thing comes to an end .. I tell u this was a marvellous thing..u were like my brother very dear.. and now after u finish even dearer.. the entire country will be proud of u . Love u lots..fantastic career..@bcci

