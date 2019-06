കൊ​ച്ചി: സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം സെ​ര്‍​ജി​യോ സി​ഡോ​ന്‍​ച​യു​മാ​യി ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ട് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ജംഷേദ്പുരിനായി കളിച്ച താരമാണ് സിഡിഞ്ചോ. 12 കളിയില്‍നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമുണ്ട്. സിഡിഞ്ചോയ്ക്കു പുറമേ സ്പാനിഷ് താരം മരിയോ അര്‍ക്വിസ്, നൈജീരിയന്‍ താരം ബര്‍ത്തലോമ്യു ഒഗ്ബെച്ചെ എന്നിവരെയും ടീമിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മാ​ഡ്രി​ഡി​ലെ എ​ല്‍​എ​സ്കോ​റി​യ​യി​ല്‍ ജ​നി​ച്ച സി​ഡോ​ന്‍​ച അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്കോ മാ​ഡ്രി​ഡി​ന്‍റെ യു​വ​ടീ​മി​ല്‍ ക​ളി​ച്ചു വ​ള​ര്‍​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ ബി ​ടീ​മി​ലും സി ​ടീ​മി​ലും അം​ഗ​മാ​യി. റ​യ​ല്‍ സാ​ര​ഗോ​സാ, അ​ല്‍​ബാ​സെ​റ്റെ, പൊ​ന്‍​ഫെ​റാ​ഡി​ന തു​ട​ങ്ങി​യ സ്പാ​നി​ഷ് ക്ല​ബു​ള്‍​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും സി​ഡോ​ന്‍​ച ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണ്‍ ഐ​എ​സ്‌എ​ലി​ല്‍ ജം​ഷ​ഡ്പൂ​ര്‍ എ​ഫ്സി​ക്കാ​യി സി​ഡോ​ന്‍​ച ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു.

Spanish fever is all set to take the town by storm! 🔥#SwagathamCido #KeralaBlasters pic.twitter.com/zEWSKspHRg

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) June 12, 2019