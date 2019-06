ബി​ഷ്ഹേ​ക്ക്: ഷാ​ങ്ഹാ​യി കോ​ര്‍​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ര്‍​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍(​എ​സ്‌​സി​ഒ) ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷി ​ചി​ന്‍​പിം​ഗു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ന​യ​മാ​യാ​ണ് അ​വ​ര്‍ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്നും വ്യക്തമാക്കി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി. പാകിസ്ഥാനുമായി ഇ​പ്പോ​ള്‍ ച​ര്‍​ച്ച​യ്ക്ക് പ​റ്റി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മ​ല്ലെ​ന്നും മോ​ദി പറയുകയുണ്ടായി. അതേസമയം ബി​ഷ്ഹേ​ക്കി​ല്‍ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ, ബ​ഹു​മു​ഖ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്.

Deepening friendship with China.

PM @narendramodi’s first meeting on the sidelines of the SCO Summit is with President Xi Jinping.

Both leaders are discussing ways to further strengthen bilateral relations. pic.twitter.com/WgrGcsT2L1

— PMO India (@PMOIndia) June 13, 2019