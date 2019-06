ലണ്ടന്‍: മഴ മൂലം ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ രോഷപ്രകടനവുമായി താരങ്ങൾ. ഇന്ത്യ- ന്യൂസീലന്‍ഡ് മത്സരമാണ് അവസാനമായി എം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഈ ലോകകപ്പില്‍ മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നാലാം മത്സരമാണിത്. മത്സരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ മുന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ഹെര്‍ഷലേ ഗിബ്‌സ് രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. മുൻപ് ഹർഭജൻ സിങ്ങും മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

Unfortunately it’s looking likely that another game will be abandoned due to rain at the @cricketworldcup …for most teams it’s not ideal but for one team they won’t mind it at all😉

— Herschelle Gibbs (@hershybru) June 13, 2019