മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ പാകിസ്താനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടി രോഹിത് ശർമ. ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോര്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 85 പന്തിലാണ് ഈ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറി രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 37 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 226 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

100 for Rohit Sharma!

His second in just three #CWC19 innings 💪 #CWC19 | #TeamIndia | #INDvPAK pic.twitter.com/KKMq1Ft1MG

