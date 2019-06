ന്യൂ ഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രിനരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സന്ദർശനം. ഡൽഹിയുടെ വികസനത്തിനായി ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാറിനെ പിന്തുണക്കണമെന്നു കെജ്‌രിവാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Met Sh @narendramodi ji n congratulated him for LS victory

1. Del govt plans to store yamuna water during rainy season. One season’s water sufficient to meet one year’s Delhi’s water needs. Requested Centre’s support

2. Invited PM to visit a Mohalla clinic n Del govt school

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 21, 2019