മിന്നല്‍ സ്റ്റമ്പിങ്ങിന് പേരുകേട്ട ധോണി പുറത്തായതും മിന്നൽ സ്റ്റമ്പിങ്ങിലൂടെ തന്നെ

സതാംപ്ടണ്‍: മിന്നല്‍ സ്റ്റമ്പിങ്ങിന് പേരുകേട്ട ധോണി പുറത്തായത് മിന്നൽ സ്റ്റമ്പിങ്ങിൽ തന്നെ. അഫ്ഗാനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം. റാഷിദ് ഖാന്‍ എറിഞ്ഞ 45-ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. റാഷിദിനെ ക്രീസിന് പുറത്തിറങ്ങി അടിക്കാനുള്ള ധോണിയുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. പന്ത് കിട്ടിയ അഫ്ഗാന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഇക്രം അലി ഞൊടിയിടയില്‍ ബെയ്ല്‍സ് ഇളക്കി. സ്റ്റമ്പിങ് രാജാവ് സ്റ്റമ്പിങ്ങില്‍ പുറത്തായെന്നാണ് ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 22, 2019