ന്യൂ ഡൽഹി : ടിക് ടോകിനായി പോലീസ് എന്നെഴുതിയ വാഹനത്തിന് മുകളില്‍ യുവാവിന്‍റെ സാഹസിക പ്രകടനത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഡൽഹി പോലീസ് എന്നെഴുതുകയും ബീക്കണ്‍ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വാഹനമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിനു മുകളിൽ കയറി യുവാവ് പുഷ് അപ് എടുക്കുകയും വീണ്ടും വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇയാള്‍ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതെന്നും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

Save driving, anyone? @dtptraffic . @DelhiPolice Official vehicle is used to perform stunt and make #tiktokindia video. pic.twitter.com/H9ZCp6RTJS

— Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) June 26, 2019