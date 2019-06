ഫ്ളോറിഡ: റോഡ് നിയമങ്ങള്‍ തെറ്റിച്ചാല്‍ പോലീസ് നടപടി എടുക്കുമെന്നത് ശരിതന്നെ. എന്നാല്‍ ഇവിടെ റോഡ് നിയമം തെറ്റിച്ച് തെറ്റായ വശത്തുകൂടി കുഞ്ഞു വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുന്ന മകളെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ലൈസന്‍സ് ചോദിക്കുന്ന അച്ഛന്‍ പോലീസിന്റെ വീഡിയോ മൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറയുകയാണ്. ഒര്‍ലാന്‍ഡോ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ അലക്സ് കിപ്പും മകള്‍ റ്റാലിനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ താരങ്ങള്‍. ഒര്‍ലാന്‍ഡോ പോലീസ് ആണ് വീഡിയോ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

OPD Officer Alex Kipp was returning home from work when he pulled over his daughter Talynn for driving on the wrong side of the road. When asked for her license, registration, and proof of insurance, Talynn laughed at Officer Kipp and was subsequently let go with just a warning. pic.twitter.com/CIjyEhv02c

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 25, 2019