ജപ്പാനിലും മുഴങ്ങി ‘ജയ് ശ്രീ റാം’ : മോദിക്ക് ഗംഭീര സ്വീകരണം-വീഡിയോ

ടോക്യോ: ജപ്പാനില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഗംഭീര സ്വീകരണം. ജയ് ശ്രീ റാം വിളികളോടെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികള്‍ മോദിക്ക് ജപ്പാനില്‍ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്. ജി 20 ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലെത്തിയത്.

ജപ്പാനിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കോബെയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികള്‍ സ്വീകരണ മൊരുക്കിയത്. വന്ദേ മാതരം, ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്, ജയ് ഹിന്ദ് മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉയര്‍ന്നു. ജപ്പാനില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പ്രവാസികളാണെന്നു പറഞ്ഞ മോദി ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്, വന്ദേ മാതരം വിളികളോടെയാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

#WATCH Japan: Slogans of 'Vande Mataram', 'Jai Sri Ram' raised at community event at the Hyogo Prefecture Guest House, in Kobe after the conclusion of PM Narendra Modi's address. pic.twitter.com/E5C2kAtpWL

— ANI (@ANI) June 27, 2019