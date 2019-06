ബി​ര്‍​മിം​ഗ്ഹാം: ഇ​ന്ത്യ-​ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഓ​പ്പ​ണ​ര്‍ ജേ​സ​ണ്‍ റോ​യി​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ന്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജ എടുത്ത ക്യാച്ചിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. കു​ല്‍​ദീ​പ് യാ​ദ​വ് എ​റി​ഞ്ഞ 23-ാം ഓ​വ​റി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ന്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​ഡേ​ജ തന്റെ പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ചത്. കു​ല്‍​ദീ​പി​നെ ലോം​ഗ് ഓ​ണി​ലൂ​ടെ സി​ക്സ​റി​നു പ​റ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു റോ​യി​യു​ടെ ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​ടി​ച്ച​ക​റ്റി​യ പ​ന്ത് അത്ര ദൂരത്തിൽ പോയില്ല. ബൗ​ണ്ട​റി​ക്ക​രി​കി​ല്‍ ഫീ​ല്‍​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ജഡേജ ഇ​ട​ത്തേ​ക്കു പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കി​യ പ​ന്തു​മാ​ണ് ഉ​യ​ര്‍​ന്നു​പൊ​ങ്ങി​യ​ത്.

Not in the playing 11, but never out of the action. All hail Sir Jadeja.#TicketToTheSemis #INDvENG ICC #CWC19 @imjadeja pic.twitter.com/Ya9jKzd0PL

— Hotstar (@hotstartweets) June 30, 2019