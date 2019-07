ല​​​ണ്ട​​​ന്‍: വി​​​ല്യം രാ​​​ജ​​​കു​​​മാ​​​ര​​​നും ഭാ​​​ര്യ കെ​​​യ്റ്റ് മി​​​ഡി​​​ല്‍​​​ട്ട​​​ണും പാകിസ്ഥാൻ സ​​​ന്ദ​​​ര്‍​​​ശി​​​ക്കാ​​​നൊ​​​രു​​​ങ്ങു​​​ന്നു. സന്ദർശനം സെ​​​പ്റ്റം​​​ബ​​​ര്‍, ന​​​വം​​​ബ​​​ര്‍ മാ​​​സ​​​ത്തി​​​ലാ​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​മെ​​​ന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ കെ​​​ന്‍​​​സിം​​​ഗ്ട​​​ണ്‍ കൊ​​​ട്ടാ​​​രം അ​​​റി​​​യി​​​ച്ചു. ഇ​​​രു​​​വ​​​രു​​​ടെ​​​യും ആദ്യത്തെ പാക് സന്ദർശനമാണിത്. ഇ​​​സ്‌​​​ലാ​​​മാ​​​ബാ​​​ദ്, ലാ​​​ഹോ​​​ര്‍, ക്വ​​​റ്റ, ക​​​റാ​​​ച്ചി, പെ​​​ഷ​​​വാ​​​ര്‍ മു​​​ത​​​ലാ​​​യ സ്ഥ​​​ല​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ല്‍ പോ​​​കും. ഭീ​​​ക​​​രാ​​​ക്ര​​​മ​​​ണ സാ​​​ധ്യ​​​ത അ​​​ട​​​ക്കം മു​​​ന്‍​​​നി​​​ര്‍​​​ത്തി വി​​​ല്യ​​​മി​​​നും കെ​​​യ്റ്റി​​​നും പ്ര​​​ത്യേ​​​ക പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​നം നൽകുന്നുണ്ട്.

🇵🇰 The Duke and Duchess of Cambridge will undertake an official visit to Pakistan this autumn, at the request of the Foreign and Commonwealth Office.

Further details will be advised in due course. pic.twitter.com/z8M1hnpfWS

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 29, 2019