മാതൃത്വത്തിന് പകരം വെക്കാന്‍ മറ്റൊന്നില്ല എന്നത് യാഥാര്‍ത്യമാണ്. അത് മനുഷ്യനിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും. ഓരോ കുരുന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ചൂട് പറ്റി ഇരിക്കാന്‍ തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ അമ്മ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ ജീവന്‍ പോയതറിയാതെ കുഞ്ഞ് അതിനെ ഉണര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കണ്ണ് നിറയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

The picture of poaching !!

A baby #rhino tries to wake #mother, who is killed by poachers for the #horn. Devastating & eye opening. pic.twitter.com/EnAS2PAHiD

