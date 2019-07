ഫ്‌ളോറിഡ: വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലായതോടെ അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കിലെ ആകാശത്തൊട്ടിലില്‍ കയറിയ റൈഡര്‍ 55 അടി ഉയരത്തില്‍ കുടുങ്ങി. അമേരിക്കയിലെ ഫ്‌ളോറിഡയിലാണ് സംഭവം. ഇയാൾ ഉയരത്തില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്. ഒടുവിൽ ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ റൈഡറെ രക്ഷിച്ചതായി ബേ കൗണ്ടി ഫയര്‍ റസ്‌ക്യു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫയര്‍ റെസ്‌ക്യു അംഗങ്ങള്‍ റൈഡറെ രക്ഷിച്ചത്.

An unusual rescue for #BCFR today! Crews rescued a rider from an amusement ride after the ride lost power. The rider was stuck 55 feet up.

Ladder 1 was put to good use by firefighters & we are happy to report the rider, though shaken, is fine.

📸 credit: Captain G. Moschella pic.twitter.com/jzevG9fxtc

— Bay County FL EM (@BayCountyEM) June 30, 2019