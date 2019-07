ലണ്ടന്‍: അംബാട്ടി റായുഡ‍ുവിന്റെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്‌ലി. താങ്കള്‍ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും എന്നു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടായിരുന്നു കോഹ്‌ലിയുടെ പ്രതികരണം.

Wish you the best going forward Ambati. You're a top man 👊🙂👏@RayuduAmbati

— Virat Kohli (@imVkohli) July 3, 2019