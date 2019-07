പ്രതീക്ഷകള്‍ എല്ലാം അവസാനിച്ചു : പൊരുതി മടങ്ങി ഇന്ത്യ

മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ആവേശപ്പോരിൽ പ്രതീക്ഷകള്‍ എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ആരാധാകരെ കടുത്ത നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു കൊണ്ട് ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ പൊരുതി വീണു. 18 റൺസിന് വിജയം നേടി ന്യൂസിലൻഡ് ഫൈനലിലേക്ക്.

NEW ZEALAND ARE IN THE WORLD CUP FINAL!

WHAT A GAME!#CWC19 pic.twitter.com/HKZ0VTgNVE

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 10, 2019