നടു റോഡില്‍ യുവതിയെ വെടിവെയ്ച്ചു കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം

ന്യൂഡല്‍ഹി: യുവതിയെ നടു റോഡില്‍ അജ്ഞാതന്‍ വെടിവെച്ചു. ഡല്‍ഹി സ്വദേശിനിയായ കിരണ്‍ബാല (30) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കിര്‍ണ്‍ കാറില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാതന്‍ ഇവര്‍ക്കു നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലെ റാഡിസണ്‍ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൊലയാളി യുവതിയുടെ കാര്‍ പിന്തുടര്‍ന്നെത്തി വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ കിരണ്‍ അബോധാവസ്ഥയിലായി. തുടര്‍ന്ന് കാറിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടപ്പാതയില്‍ ഇടിച്ച് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ഇവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. ഇവര്‍ അപകട നില തരണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുവതി മാത്രമാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

Delhi: Woman shot at by unidentified assailants near Dwarka Sector 12; more details awaited

