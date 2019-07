ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി : ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍​ക്കു വാ​യ്പ​ക്കു​ടി​ശി​ക വ​രു​ത്തി രാ​ജ്യം വി​ട്ട മ​ദ്യ​വ്യ​വ​സാ​യി വി​ജ​യ് മ​ല്യ വെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്‍​ഡീ​സ് സൂ​പ്പ​ര്‍ താ​രം ക്രി​സ് ഗെ​യി​ല്‍സിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം താരം തന്നെ പങ്കുവെച്ചു. ത​ന്‍റെ ട്വി​റ്റ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഗെ​യി​ല്‍ ചി​ത്രം പ​ങ്കു​വ​ച്ച​ത്.

ഐ​പി​എ​ല്ലി​ല്‍ ക്രി​സ് ഗെ​യി​ല്‍ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന റോ​യ​ല്‍ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ടീ​മി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ് മ​ല്യ. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും 9,000 കോ​ടി വാ​യി​പ്പാ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി രാ​ജ്യം വിട്ടതാണ് മല്യ. 2016 മാ​ര്‍​ച്ച്‌ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് മ​ല്യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നും ക​ട​ന്ന​ത്.

മ​ല്യയെ ഇ​ന്ത്യ​യ്ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ നേ​ര​ത്തെ ല​ണ്ട​ന്‍ കീ​ഴ്കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മേ​ല്‍​ക്കോ​ട​തി​യി​ല്‍ വി​ജ​യ് മ​ല്യ ന​ല്‍​കി​യ ഹ​ര്‍​ജി​യി​ല്‍ വാ​ദം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വി​ജ​യ് മ​ല്യ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഇ​ന്ത്യ-​ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​ന്‍ ല​ണ്ട​നി​ല്‍ എത്തിയിരുന്നു.

Great to catch up with Big Boss @TheVijayMallya cheers 🥂 #RockStar 👌🏿 #F1 pic.twitter.com/cdi5X9XZ2I

— Chris Gayle (@henrygayle) July 13, 2019