മും​ബൈ: മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വിൽ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ പു​ലി​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൂ​നെ​യി​ലെ ശി​രൂ​രി​ൽ പൊ​ട്ട​കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ പു​ലി​യെ ആണ് ​വനം​വ​കു​പ്പു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടുത്തിയത്. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പു​ലി​യെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ണി​കോ​ധ് ലി​യോ​പാ​ർ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ സെ​ന്‍റ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

#WATCH: A leopard was rescued, today, by Shirur Range Rescue team and Wildlife SOS, from a well in Fakte village of Shirur Taluka, Pune. The leopard was later shifted to Manikdoh Leopard Rescue Centre in Junnar, for treatment. #Maharashtra pic.twitter.com/SkqjUY79mj

— ANI (@ANI) July 14, 2019