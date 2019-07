ഇങ്ങനയും ആസ്വദിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ ഉണ്ടാകുമോ ; ടിക് ടോക്ക് ചെയ്ത് കയ്യടി നേടി ഡെലിവറി ബോയ് – വൈറല്‍ വീഡിയോ

പലതരം തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ നാം ജീവിതം ആസ്വദിക്കാന്‍ മറക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു ടിക്ടോക്ക് വിഡിയോ ഇതിന് വിപരീതമാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ ശൃംഖലയായ സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഡെലിവറി ബോയ് ആണ് ഈ ടിക്ടോക് വിഡിയോയിലെ നായകന്‍. ബോളിവുഡ് ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് തെരുവില്‍ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് ഈ യുവാവ്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രസകരമായ ഈ വിഡിയോയും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മിലിന്ദ് സിന്‍ഹ എന്ന യുവാവാണ് വിഡിയോയിലൂടെ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം ആസ്വദിച്ചാണ് മിലിന്ദ് തന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പലരും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററില്‍ സ്വിഗ്ഗി അധികൃതരെ ടാഗ് ചെയ്ത് ഒരാള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ‘നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി ബോയ് ആയ മിലിന്ദ് സിന്‍ഹ ടിക്ടോക്കിലൂടെ നിങ്ങളെ വേറെ ലെവലില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്’.

ഇതിന് സ്വിഗ്ഗി മറുപടിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അവിശ്വസനീയമായ കഴിവുകളുള്ള അനേകം ഡെലിവറി ബോയ്‌സ് ഉണ്ട്. അവരാണ് ശരിക്കുമുള്ള താരങ്ങള്‍’ എന്നാണ് മറുപടി. ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അതിനോട് താല്‍പര്യവും സ്‌നേഹവും വേണമെന്നും എന്നാലെ ഇത്രയും ആസ്വദിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് പലരും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Hey @swiggy_in . Your delivery boy Milind Sinha is repping you next level on #TikTok. Amazing videos of a guy who looks like he's having fun at his job. Definitely deserves to be recognized! pic.twitter.com/fSKU5suuLN

— AdityaGurwara (@adityagurwara) July 14, 2019