ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്പണ്‍ കിരീടം; ശക്തമായി പൊരുതി സിന്ധു, വിജയംകൊയ്ത് അകാനെ യമാഗൂച്ചി

ആദ്യ ഗെയിമിന്റെ ഇടവേള സമയത്ത് ലീഡ് ചെയ്ത് നിന്ന സിന്ധുവിനെ പിന്നീട് കാഴ്ചക്കാരിയാക്കി മാറ്റി ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്പണ്‍ കിരീടം ചൂടി ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമാഗൂച്ചി. ഇന്ന് നടന്ന ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമിലായിരുന്നു യമാഗൂച്ചിയുടെ വിജയം. സ്‌കോര്‍: 21-15, 21-16

ആദ്യ ഗെയിമില്‍ അകാനെ 3 പോയിന്റ് നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് 5 തുടര്‍ പോയിന്റുകള്‍ നേടി സിന്ധു ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് മത്സരത്തില്‍ നടത്തി. ഇരുതാരങ്ങളും തമ്മില്‍ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. ആദ്യ ഇടവേള സമയത്ത് 11-8ന്റെ ലീഡ് നേടി. പിന്നീട് ജാപ്പനീസ് താരത്തിന്റെ മികച്ച തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു കണ്ടത്.

14-13ന് ലീഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന സിന്ധുവിനെ കാഴ്ചക്കാരിയാക്കി 5 പോയിന്റുകള്‍ നേടി 18-14ന് ലീഡും പിന്നീട് 21-15ന് ആദ്യ ഗെയിമും അകാനെ അനായാസം സ്വന്തമാക്കി. 11-8 എന്ന സ്‌കോറിന് രണ്ടാം ഗെയിമിലെ ഇടവേളയക്ക് അകാനെ കളിയില്‍ ആധിപത്യം നേടി. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനാകാതെ വന്നതോടെ 21 – 16 എന്ന നിലയില്‍ വിജയിച്ച് അകാനെ യമാഗൂച്ചി വിജയക്കിരീടം ചൂടി.

