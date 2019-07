ചണ്ഡിഗഡ് : പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വോട്ട് ബോധവല്‍ക്കരണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇറക്കിയ പോസ്റ്ററില്‍ പറ്റിയ കയ്യബദ്ധം വിവാദമാകുന്നു. നിര്‍ഭയ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുകേഷ് സിങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോയുമായാണ് പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ വോട്ടു ബോധവല്‍കരണ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

@PunjabPoliceInd

Bravo

Nirbhaya Case Rap Convict has become celebrity by the efforts of Punjab State Election Commission

Ab yehi din dekhne baki the

Jay Hind#Nirbhaya #punjab #RIPDemocracy pic.twitter.com/fumuQmiazf

— ¥üπü$™ (@YunusLuniwala) July 20, 2019