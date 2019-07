ബെംഗളൂരു: ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടു നിന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനം കര്‍ണാടകത്തിലെ വിശ്വാസവോട്ടില്‍ കുമാരസ്വാമി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആഘോഷ തിമിര്‍പ്പിലാണ് ബിജെപി ക്യാമ്പ് . ബിജെപി എംഎല്‍എ ആയ രേണുകാചര്യയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലിന് മുന്നില്‍ അണികള്‍ക്കൊപ്പം നൃത്തം വച്ചത്. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം തിരികെ ഹോട്ടലില്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ആഘോഷം.

#WATCH Karnataka BJP MLA Renukacharya dances with supporters outside the Ramada Hotel in Bengaluru. HD Kumaraswamy led Congress-JD(S) government lost trust vote in the assembly, today. pic.twitter.com/6MBQNgzg4R

— ANI (@ANI) July 23, 2019