ന്യൂ ഡൽഹി : പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ മുത്തലാഖ് ബിൽ ലോക്‌സഭ വീണ്ടും പാസ്സാക്കി. അവസാന വോട്ടെടുപ്പിന് നിൽക്കാതെ കോൺഗ്രസ് സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയി.

Lok Sabha passes The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019. pic.twitter.com/At2g6iwjan

JDU, TMC and Congress MPs had staged walkout from the Lok Sabha in protest against the #TripleTalaqBill https://t.co/0x4HnFRIz2

— ANI (@ANI) July 25, 2019