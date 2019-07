ലുധിയാന : ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. പഞ്ചാബിൽ ലുധിയാനയിലെ മുണ്ഡിയൻ കലനിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണ് ഇന്ന് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10ഓളം പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Punjab: One dead and at least ten injured in an explosion at a factory in Mundian Kalan, Ludhiana. More details awaited. pic.twitter.com/2kBoGEavp0

