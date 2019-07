#ഈ_നിമ്മിമോളുടെ കരച്ചിൽ നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ അങ്കമാലി തുറവൂർ താമസിക്കുന്ന നിമ്മി മോളുടെ രണ്ട് കിഡ്നിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കാനായി നമ്മുടെ സഹായം തേടുന്നു ബി പോസിറ്റീവ് കിഡ്നി ആണ് മോൾക്ക് വേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലും ഹാർട്ടിലും മുഴകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും അപ്പനും മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിലാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൈകോർക്കാം നിമ്മി മോളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനു എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കൈകോർക്കാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെതന്നെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എത്ര രൂപ ആയാലും നിമ്മിമോളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്ത സഹായിക്കുമെന്ന് താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജോഷി പൗലോസ് അങ്കമാലിPost date 26/07/2019Name NimmiA/C No : 2774101008277IFSC Code : CNRB0002774CANARA BANKBRANCH : ANGAMALYMob : 9562957131Joshy poulose angamaly 9745964194Address Name : NimmiThachil .houseThuravoor P OAngamaly(, via)(pin)683572. C/o.. Paison. Peter(ph.. 9562957131എൻറെ കൂട്ടുകാരെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും പേജുകളിലും ഷെയർ ചെയ്തു സഹായിക്കണേ

Gepostet von Joshy Poulose Angamaly am Freitag, 26. Juli 2019