ശ്രീനഗർ : പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവയ്‌പ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികന് വീരമൃത്യു. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ സുന്ദർബാനി സെക്ടറിലാണ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനമുണ്ടായത്. ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടു പ്രദേശവാസികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. താങ്ധര്‍, കേരന്‍ സെക്ടറുകളിലും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും കനത്ത വെടിവയ്പാണ് ഉണ്ടായതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Jammu & Kashmir: One jawan lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Sunderbani sector. Pakistan violated ceasefire also in Tangdhar and Keran sectors. More details awaited. pic.twitter.com/RsqGMIy56g

— ANI (@ANI) July 30, 2019