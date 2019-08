മോസ്കോ: മൊബൈല്‍ ഗെയിമില്‍ മുഴുകി നടന്ന് റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒമ്പതു വയസ്സുകാരന്‍റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. മൊബൈല്‍ ഗെയിമില്‍ മുഴുകി മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടന്ന കുട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നിന്നും ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. റഷ്യയിലെ യെകാറ്റെറിന്‍ബര്‍ഗില്‍ നിന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വീഴ്ചയില്‍ ഭയന്നുപോയ കുട്ടി ട്രാക്കിലൂടെ മുന്നോട്ട് ഓടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാൻ കഴിയും. റെയില്‍വേ സ്റ്റാഫാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നത്.

വീഡിയോ കാണാം;

Pay attention! This kid is too immersed into game he doesn’t look where he is going. Thankfully, the boy is fine having suffered no injuries. The incident occurred in the Russian city of #Ekaterinburg. pic.twitter.com/ooUECe8HDU

