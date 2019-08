മുംബൈ: ഏറെ ആരാധകരുള്ള ഒരു സൈലിബ്രിറ്റി കിഡ് ആണ് സാറ അലി ഖാന്‍. അതിനാല്‍ തന്നെ പാപ്പരാസികളുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും സാറയ്ക്ക് മേല്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മിക്ക താരങ്ങളും ആഡംബര പൂര്‍ണമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോള്‍ ലാളിത്യം കൊണ്ടാണ് സാറ വ്യത്യസ്തയാകുന്നത്. സാറയുടെ ചില എയര്‍പോര്‍ട്ട് ദൃശ്യങ്ങളാണിപ്പോള്‍ വൈറലാകുന്നത്. പല താരങ്ങളുടെയും ട്രെന്‍ഡി എയര്‍പോര്‍ട്ട് ലുക്കുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വൈറലാകാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ സാറയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായതിന് പിന്നിലെ കാരണം മറ്റൊന്നാണ്. മുംബൈ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍. ലളിതമായി വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച് വലിയ ലഗേജുകളുള്ള ട്രോളിയുമായി നീങ്ങുകയാണ് താരം.

ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ട് സാറയെ അഭിനന്ദിച്ച് നടന്‍ റിഷി കപൂറും രംഗത്തെത്തി. എങ്ങനെ താരങ്ങള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ പെരുമാറണമെന്നതിന് നിങ്ങള്‍ ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് ഋഷി കപൂര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. ബോളിവുഡ് നടന്‍ സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെയും അമൃത സിങ്ങിന്റെയും മകളാണ് സാറ. നേരത്തെ മറ്റുതാരങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തയായി ഓട്ടോയില്‍ ജിമ്മിലെത്തുന്ന താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

Wonderful Sara. You set examples how celebrities should behave at the airport. No harm at all tugging your own baggage, no chamchas to receive and the icing on the cake! No dark glasses or an airport look. You show confidence with no insecurities. Atta girl! https://t.co/vj5MDBRW4v

— Rishi Kapoor (@chintskap) August 7, 2019