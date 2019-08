അഹമ്മദാബാദ്: അരയ്‌ക്കൊപ്പം വെള്ളത്തില്‍ ഒഴുക്ക് വകവെക്കാതെ രണ്ടുകുട്ടികളെയും തോളിലെടുത്ത് നീന്തിയ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ വാനോഴം പുകഴ്ത്തുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍. പൃഥിരാജ് സിങ് ജഡേജയെന്ന ഈ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഒന്നരക്കിലോമീറ്ററാണ് രണ്ടുകുട്ടികളെയും ചുമലിലേറ്റി ജീവിതത്തിലേക്ക് നീന്തിക്കയറിയത്.

ഗുജറാത്തില്‍ പ്രളയജലത്തില്‍ മുങ്ങിയ മോര്‍ബി ജില്ലയിലെ കല്യാണ്‍പൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ജഡേജയുടെ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം. ഈ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ ജഡേജയുടെ ധൈര്യത്തെയും സഹാനുഭൂതിയെയും അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

#WATCH Pruthviraj Jadeja, a Gujarat police constable carried two children on his shoulders for over 1.5 km in flood waters in Kalyanpar village of Morbi district, to safety. (10.08) #Gujarat pic.twitter.com/2VjDLMbung

— ANI (@ANI) August 11, 2019