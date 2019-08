ക്വാഡ് ക്യാമറ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് റിയല്‍മി. റിയല്‍മി 5, റിയല്‍മി 5 പ്രോ എന്നീ മോഡലുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിയല്‍മി സിഇഒ മാധവ് സേത് അറിയിച്ചു. ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. ഫോണിന്റെ പിന്നില്‍ ഇടതുവശത്ത് ഒന്നിന് പിറകില്‍ മറ്റൊന്ന് എന്ന നിലയിലായിരിക്കും നാല് ക്യാമറകൾ ഇടം നേടുക.

It’s time to take the #LeapToQuadCamera with the next generation camera technology on a smartphone. Gear up as we launch #realme5series at 12:30 PM, 20th August. Know more: https://t.co/IczXkhy4lB pic.twitter.com/mfBOAzfDZl

— realme (@realmemobiles) August 12, 2019