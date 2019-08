റായ്‌പൂർ : ആശുപത്രിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ ദണ്ഡേവാഡ ജില്ലയിലെ ഗീഡാമിൽ സ്ത്രീകളുടെയും, കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലാണ് ഇന്ന് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ആളപായമോ പരിക്കേറ്റതായോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

