ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റൺ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കുതിച്ച് മലയാളിതാരം എച്ച് എസ് പ്രണോയ്. ഫിൻലൻഡ് താരം ഏതു ഹെയ്നോയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗെയ്‌മുകൾക്ക് പ്രണോയ് തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യ ഗെയിം കൈവിട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെച്ചു. സ്കോർ 17-21, 21-10, 21-11.

അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സായ് പ്രണീതും രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തി. കനേഡിയന്‍ താരം ജെയ്‌സൺ ആന്‍റണിയെ ആദ്യറൗണ്ടിൽ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചു. സ്‌കോര്‍- 21-17, 21-16. കെ ശ്രീകാന്ത്, സമീർ വർമ്മ എന്നിവർക്കും ഇന്ന് ആദ്യറൗണ്ട് മത്സരങ്ങളുണ്ട്.

Prannoy starts off valiantly!🔥🤺

🇮🇳’s @PRANNOYHSPRI started his #BWFWorldChampionships2019 campaign with a strong 💪 comeback win as he defeated 🇫🇮’s Eetu.H by 17-21,21-10,21-11.

Great start champ!👏

Way to go!#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/7keohaZCvj

— BAI Media (@BAI_Media) August 19, 2019