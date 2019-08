ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മുന്‍ ലോക ചാമ്പ്യനെ തകർത്ത് മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു മലയാളി താരം എച്ച് എസ് പ്രണോയ്. അ‍ഞ്ചുതവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ ചൈനീസ് ഇതിഹാസം ലിൻ ഡാനെ . ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗെയിമുകള്‍ക്കാണ് രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. സ്‌കോര്‍: 21-10, 13-21, 21-7

