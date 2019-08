ഉത്തരാഖണ്ഡ്: പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തിനായി പോയ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്ന് വീണ് മൂന്ന് മരണം. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ആണ് സംഭവം. മൂന്ന് പേരാണ് അപകടസമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഹെലികോപ്റ്റര്‍ പൈലറ്റ് രാജ്പാല്‍, കോ പൈലറ്റ് കപ്താല്‍ ലാല്‍, രമേശ് സാവര്‍ എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഉത്തരകാശി ജില്ലയിലെ മോറിയില്‍ നിന്ന് മോള്‍ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍പെട്ടത്. പ്രളയത്തില്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളായിരുന്നു ഹെലികോപ്ടറിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Uttarakhand: A helicopter, carrying relief material to flood-affected areas, crashed in Uttarkashi today. The helicopter was going from Mori to Moldi, in Uttarkashi district. Three people, Pilot Rajpal, Co-pilot Kaptal Lal&a local person Ramesh Sawar, were on-board the helicopter pic.twitter.com/TPkufaakY9

— ANI (@ANI) August 21, 2019