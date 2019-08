അബുദാബി: യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ്. വെള്ളിയാഴ്ചയോടെയാണ് ദുkബായില്‍ ശക്തമായ മഴക്കൊപ്പം പൊടിക്കാറ്റും ഉണ്ടായത്. വാഹനയാത്രക്കാര്‍ക്ക് ദുബായ് പോലീസ് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിതരായി യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും ദുബായ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Blowing dust and dirt may cause poor visibility, Drive carefully and have a safe journey!#DubaiPolice#YourSecurityOurHappiness#SmartSecureTogether

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 23, 2019