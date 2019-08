ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പുകഴ്ത്തിയ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി കപില്‍ സിബല്‍. പ്രതിപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ദുഷ്ടരാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ബി.ജെ.പി നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടിയോടും പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന്കപിൽ സിബൽ ചോദിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മോദിയെ പുകഴ്ത്തി ജയറാം രമേശ് സംസാരിച്ചത്. എല്ലായ്‌പ്പോഴും മോദിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും ദുഷ്ടനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നതും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നായിരുന്നു ജയറാമിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇതിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയും സമാന അഭിപ്രായപ്രകടനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ശശി തരൂരും ജയറാം രമേശിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു.

Which BJP leader has stood up and publicly advised the Prime Minister and his party to “ stop demonising the Opposition and it’s leaders ? “

