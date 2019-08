എല്ലാവരും 30 മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, ഇത് കശ്മീരിന് വേണ്ടിയാണ്, ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പുതിയ നീക്കത്തിൽ ഞെട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ

ന്യൂഡൽഹി: കാശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 30 മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നില്ക്കാൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ജനതയോട് ആഹ്വനം ചെയ്‌തു. ആണവ ശക്തിയായ പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീരിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകും. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതായും ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

PM Imran Khan wants everyone to stand every Friday from 12 to 12:30, where ever they are, to show solidarity with the Kashmiris. pic.twitter.com/F9CvaKQBfi

