വ്യോമപാത പൂർണമായി അടക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി പാകിസ്ഥാന്‍

ന്യൂ ഡൽഹി : ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വീണ്ടും ഭീക്ഷണി മുഴക്കി പാകിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വ്യോമപാത പൂർണമായി അടക്കുമെന്ന് പാക് മന്ത്രി ഫഹദ് ഹുസൈൻ അറിയിച്ചു. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പാക് വഴി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര പാത അടക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പാക് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ചർച്ച നടന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പാക് മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Pakistan Minister Fawad Chaudhry tweets,'Pakistan Prime Minister Imran Khan is considering complete closure of air space to India.' pic.twitter.com/NowUYDDTKl

— ANI (@ANI) August 27, 2019