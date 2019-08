യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പണര്‍ ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. സുമിത് നഗാലും; ഗുണേശ്വരനും ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി. അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ താരം സുമിത് നഗാൽ ഇതിഹാസതാരം റോജർ ഫെഡ‍ററോട് ആണ് പൊരുതി തോറ്റത്. ആദ്യ സെറ്റ് നേടിയ ശേഷം തോൽവിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. സ്‌കോര്‍: 6-4, 1-6, 2-6, 4-6. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ പ്രജ്നേഷ് ഗുണേശ്വരനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ഡാനിൽ മെഡ്വഡേവിനാണു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്‌കോർ 4-6, 1-6, 2-6.

